'IPhone a prezzo scontato', ma nel pacco ci sono brick di the. Preso il truffatore a Senigallia (Di giovedì 30 giugno 2022) Senigallia - Comprano un IPhone ma nel pacco trovano dei brick di the. Due le vittime che si sono rivolte ai carabinieri. Il truffatore, un pregiudicato 41enne di origini campane, è stato denunciato ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022)- Comprano unma neltrovano deidi the. Due le vittime che sirivolte ai carabinieri. Il, un pregiudicato 41enne di origini campane, è stato denunciato ...

