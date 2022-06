Investita mentre attraversava la strada: donna trasportata in ospedale (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Investita una donna in via del Pomerio da un 19enne alla guida di una Polo. La malcapitata, che stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata trasportata all’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –unain via del Pomerio da un 19enne alla guida di una Polo. La malcapitata, che stava attraversando sulle strisce pedonali, è stataall’Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

