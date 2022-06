Intrecciati | infiocchettati o infiorati | quando arriva il caldo le celeb si sbizzarriscono con le acconciature estive

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 giugno 2022) Pratiche, anti, femminili e semplici da fare: lecapelli per l’estate 2022 soddisfano tutte le esigenze. E prendono spunto dalle, sui red carpet, sui loro profili social o sui set cinematografici: tra i raccolti intramontabili ci sono il classico chignon da ballerina e la coda tiratissima. Tra le novità, il raccolto arricchito da una fiore laterale e la treccia bassissima per una chioma sempre in ordine. Anche con le alte temperature. Capelli. Raccolti facili antiper l'estate 2022 guarda le foto ...