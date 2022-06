Intervista a Salvini | «Il sostegno al governo? Giornata spartiacque | non accetto le forzature di Pd e M5S»

Pubblicità

bennyamino8634 : RT @FeliceAquila: Parla Matteo Salvini, segretario della Lega: «Siamo stati fin qui molto responsabili, ma sono intollerabili le scelte su… - faxfax2018 : RT @FeliceAquila: Parla Matteo Salvini, segretario della Lega: «Siamo stati fin qui molto responsabili, ma sono intollerabili le scelte su… - popoloZeta : RT @FeliceAquila: Parla Matteo Salvini, segretario della Lega: «Siamo stati fin qui molto responsabili, ma sono intollerabili le scelte su… - FeliceAquila : Parla Matteo Salvini, segretario della Lega: «Siamo stati fin qui molto responsabili, ma sono intollerabili le scel… - UnaGirovaga : @LaPrimaManina e fare una partita a biliardino con salvini. ????? il fatto rimane uno: è un incompetente! come biden… -

...il patto fiscale per 20 milioni di italiani ostaggio di Equitalia e a gennaio non potremmo tollerare il ritorno alla legge Fornero" ha commentato il leder della Lega Matteoin un'...Se è vero che questa mattina Matteoha rilasciato un'al Corriere della Sera in cui ribadisce che il disegno di legge sulla liberalizzazione della droga presentato da M5s e Pd 'è un ...(Teleborsa) - Un nuovo provvedimento per il caro bollette e l'assestamento di bilancio. Questi – secondo quanto si apprende – i temi sul tavolo del Consiglio dei ministri atteso nel pomeriggio la cui ...Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha definito una «provocazione» la proposta del Pd sullo ius scholae ...