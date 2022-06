Inter, scambio a sorpresa Dzeko-Cuadrado? C’è l’ok di Allegri, ma Marotta dice no (Di giovedì 30 giugno 2022) Secondo il Corriere della Sera, Inter e Juventus stavano lavorando ad uno scambio di mercato che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe del clamoroso per la celerità con la quale è stato elaborato. Tuttavia, secondo quanto riportato da fonti vicine ai due club, l’operazione sarebbe stata bloccata da uno dei protagonisti tecnici: stiamo parlando di Beppe Marotta, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Secondo il Corriere della Sera,e Juventus stavano lavorando ad unodi mercato che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe del clamoroso per la celerità con la quale è stato elaborato. Tuttavia, secondo quanto riportato da fonti vicine ai due club, l’operazione sarebbe stata bloccata da uno dei protagonisti tecnici: stiamo parlando di Beppe, L'articolo

