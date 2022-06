Inter, la 14 ad Asllani. L'investitura di Perisic: 'In bocca al lupo piccolino' FOTO (Di giovedì 30 giugno 2022) L'Inter ha presentato Kristjan Asllani e svelato il suo numero di maglia: il 14, lasciato libero da Ivan Perisic che ha lasciato i nerazzurri... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) L'ha presentato Kristjane svelato il suo numero di maglia: il 14, lasciato libero da Ivanche ha lasciato i nerazzurri...

Pubblicità

EmpoliCalcio : Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l'@Inter per la cessione a titolo temporaneo con obbl… - Inter : Le prime parole in nerazzurro di Asllani ??? L'intervista completa ?? - SimoneTogna : #Asllani ha appena lasciato la sede dell’#inter. Contratto firmato, parte l’avventura nerazzurra del giovane albanese. - Andycramp3 : RT @Inter: Le prime parole in nerazzurro di Asllani ??? L'intervista completa ?? - cmdotcom : #Inter , la 14 ad #Asllani . L'investitura di #Perisic : 'In bocca al lupo piccolino' FOTO -