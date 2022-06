Inter, ecco i meme social più divertenti del Lukaku day | VIDEO (Di giovedì 30 giugno 2022) Romelu Lukaku è di nuovo un giocatore dell'Inter. I tifosi nerazzurri, sui social, si sono scatenati per il ritorno del centravanti belga. ecco, dunque, nel VIDEO della redazione di 'GazzettaTV', meme e reazioni più divertenti dal mondo Interista Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 giugno 2022) Romeluè di nuovo un giocatore dell'. I tifosi nerazzurri, sui, si sono scatenati per il ritorno del centravanti belga., dunque, neldella redazione di 'GazzettaTV',e reazioni piùdal mondoista

Pubblicità

Inter : Se vi siete persi la nostra carrellata, ecco il recap di tutti gli impegni dei nostri nerazzurri per la @SerieA 202… - Inter : Stiamo contando anche i secondi che mancano a inizio stagione ? Nell'attesa, ecco le nostre foto preferite della se… - Inter : ?? | BEST OF Ecco i migliori momenti in nerazzurro di Valentin Carboni ??? #ForzaInter #InterYouth - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Inter, ecco i meme #social più divertenti del #LukakuDay | #VIDEO - #Calciomercato #Inter #Lukaku #transfers https://… - PianetaMilan : .@Inter, ecco i meme #social più divertenti del #LukakuDay | #VIDEO - #Calciomercato #Inter #Lukaku #transfers -