Pubblicità

internewsit : Bergomi: «Skriniar ha l'Inter nel cuore, crea identità. Grande perdita» - - glooit : Inter, Bergomi: 'Con Lukaku il reparto offensivo è al completo' leggi su Gloo - FcInterNewsit : Bergomi: 'Lukaku ritorno positivo, un attacco con Dybala si può fare. Skriniar ha l'Inter nel cuore' - Sneijderismo : RT @GiuliaLoglisci_: ??Beppe #Bergomi: “Possibile addio di #Skriniar? Ha l’#Inter nel cuore, crea identità. Sarebbe una grave perdita' [@ca… - REMOINTER1908 : RT @GiokerMusso: ?? Beppe #Bergomi alla domanda di @calciomercatoit sul possibile addio di #Skriniar: 'Ha l’#Inter nel cuore, crea identità.… -

Agenzia ANSA

A sostenerlo è l'ex difensore e capitano dell'Beppe, che a margine della cerimonia di inaugurazione del calciomercato a Rimini ha detto che, con Lukaku, l'"diventa più completa in ...Calciomercatodice tutto: da Bremer - Juve al ritorno di Lukakualla CMIT TVBergomi parla anche del ritorno di Lukaku in nerazzurro: 'Sono contento per l', è sicuramente ... Inter, Bergomi: "Con Lukaku il reparto offensivo è al completo" - Lombardia All'Inter "mancava la profondità, la forza fisica. Questo Lukaku ti può dare". Con l'attaccante belga i nerazzurri avranno "una rosa nel reparto offensivo diversa, completa". (ANSA) ...Intervenuto a margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato 2022-23 a Rimini, Giuseppe Bergomi ha commentato così il mercato della sua Inter e anche il ...