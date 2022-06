Innovazione, al via il progetto Campania Advanced Manufacturing (Di giovedì 30 giugno 2022) Cento aziende coinvolte nella ricerca di idee innovative che potranno diventare realtà imprenditoriali: al via Campania Advanced Manufacturing (CAM), programma di 12 mesi che ha l’obiettivo di sostenere l’industria della manifattura 4.0 e l’artigianato digitale. Un progetto nato dalla collaborazione tra Medaarch, Università Federico II di Napoli e Terra Metelliana, co-finanziato dal programma POR Campania FSE 2014-2020 della Regione Campania e dedicato alla nascita di startup che operano nel settore manifatturiero campano. L’iniziativa è stata presentata presso il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni. “Selezioneremo trenta idee innovative che parteciperanno al bando, per arrivare all’evento finale con la creazione di una vera e propria startup”, spiega Amleto Picerno ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Cento aziende coinvolte nella ricerca di idee innovative che potranno diventare realtà imprenditoriali: al via(CAM), programma di 12 mesi che ha l’obiettivo di sostenere l’industria della manifattura 4.0 e l’artigianato digitale. Unnato dalla collaborazione tra Medaarch, Università Federico II di Napoli e Terra Metelliana, co-finanziato dal programma PORFSE 2014-2020 della Regionee dedicato alla nascita di startup che operano nel settore manifatturiero campano. L’iniziativa è stata presentata presso il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni. “Selezioneremo trenta idee innovative che parteciperanno al bando, per arrivare all’evento finale con la creazione di una vera e propria startup”, spiega Amleto Picerno ...

Occidentale : Mise, via libera a 1,75 miliardi per l’innovazione su digitale, idrogeno e mobilità sostenibile. #innovazione… - bitcityit : Al via ‘Casa Xiaomi | Casa LAGO Edition’ che unisce design, tecnologia e innovazione: Fino a dicembre, l’ecosistema… - zeroventi4 : Innovazione, al via il progetto Campania Advanced Manufacturing - - genovasmartcity : #Genova capitale della #robotica: al via la strada per diventare il punto di riferimento italiano di un ecosistema… - R9Mancini : Scocchia, ceo di illycaffè: “Puntiamo su sostenibilità e sulla digitalizzazione” -