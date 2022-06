Indiscrezione dalla Francia: Neymar nel mirino del Milan (Di giovedì 30 giugno 2022) Alcune voci dalla Francia danno la notizia che il Milan sarebbe sulle tracce di Neymar, sempre più in rotta con il PSG Clamorosa Indiscrezione riportata da footmercato in Francia: il Milan avrebbe messo gli occhi su Neymar, in uscita dal PSG. I rossoneri sarebbero pronti a prelevarlo in prestito con metà ingaggio pagato dai francesi: si attende la risposta di Al-Khelaifi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Alcune vocidanno la notizia che ilsarebbe sulle tracce di, sempre più in rotta con il PSG Clamorosariportata da footmercato in: ilavrebbe messo gli occhi su, in uscita dal PSG. I rossoneri sarebbero pronti a prelevarlo in prestito con metà ingaggio pagato dai francesi: si attende la risposta di Al-Khelaifi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

