Incidenti lavoro | crolla muro nel Brindisino | ferito 29enne

Agenzia_Ansa : E' di tre vittime il bilancio odierno della strage sul lavoro. A perdere la vita sono stati tre operai, in tre inci… - fanpage : Donato Matri è morto ieri a Lecce dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere edile. Aveva 72 anni. In I… - Corriere : Incidenti sul lavoro, 4 morti in poche ore. A Lecce un 72 enne ha perso la vita dopo una caduta dall’impalcatura - domenicosabell1 : Incidenti lavoro: trattore si ribalta, morto 62enne - infoitinterno : Incidenti lavoro: cade da ponteggio, muore operaio a Roma - LaPresse -

Repubblica Roma

... carabinieri ed i tecnici dello Spesal che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l'accaduto e la verifica dei dovuti adempimenti in termini di sicurezza sul. Il cantiere, per l'...... Cultura, Spettacoli, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura, animali Sanità ...WhatsApp Nel 2021 il traffico pesante sulla Venezia - Trieste è stato superiore al 2019 e gli... Incidenti sul lavoro, cade da impalcatura nel centro di Roma: morto operaio di 49 anni Ennesimo incidente mortale sul lavoro. E’ avvenuto questa mattina alle 9.15 a Roma, in via Boncompagni, non lontano da via Veneto. L’uomo in base ad una prima ricostruzione è caduto da un ponteggio pe ...(ANSA) - BARI, 30 GIU - Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Mesagne (Brindisi) dove un operaio 29enne è rimasto ferito e trasportato d'urgenza al "Perrino" di Brindisi per i ...