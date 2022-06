Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), è morto a Lecce dove era impegnato in alcuni… - medicojunghiano : RT @CasilinaNews: Roma. Ennesimo incidente sul lavoro: operaio cade da un ponteggio, morto - CasilinaNews : Roma. Ennesimo incidente sul lavoro: operaio cade da un ponteggio, morto - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Incidente sul lavoro a Roma, operaio cade da ponteggio e muore #roma #morto #lavoro #operaio - CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? Incidente mortale sul lavoro a #Roma. Questa mattina intorno alle 9.15 un operaio è caduto, morendo sul colpo, da un ponteg… -

L'mortale in via Boncompagni questa mattinamortalelavoro in via Boncompagni, a Roma, questa mattina intorno alle 9. Un operaio è caduto da un'impalcatura alta circa due metri ed è morto .posto i sanitari del 118 e gli ...mortalelavoro a Roma. Questa mattina intorno alle 9.15 un operaio è caduto, morendocolpo, da un ponteggio in via Boncompagni, non lontano da via Veneto. In base ad una prima ...Ancora un incidente sul lavoro in Italia. Questa volta i fatti si sono verificati a Roma, nella mattinata di oggi 30 giugno ...Incidente sul lavoro: un operaio è caduto da un'impalcatura, è accaduto nel centro storico di Roma. Incidente sul lavoro a Roma: un operaio di 49 anni è caduto da un’impalcatura a due metri di altezza ...