Incendia rifiuti | cassonetti e barca | nigeriano arrestato

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un 31enneè statodai carabinieri a Castel Volturno (Caserta) dopo aver dato fuoco ad un’area di seimila metri quadrati in cui vi erano un cumulo di, dieciper l’immondizia, persino unain vetroresina e 20 alberi da frutto; tutto è andato bruciato e sono rimaste annerite anche parti esterne di abitazioni. Il fatto è avvenuto sulla statale Domiziana. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, che hanno spento le fiamme. Il 31ennerisponde di incendio doloso aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I militari sono intervenuti nel lotto e sorpreso l'anziano - proprietario del terreno - mentre alimentava l'incendio di sterpaglie e di diversispeciali. Le fiamme sono state domate dai ...A Giugliano i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per combustione illecita diun 73enne incensurato del posto. Ieri sera una pattuglia dell'esercito italiano ha allertato il 112 per un incendio che si era sviluppato in una vasta area di un terreno agricolo.Questo permetterà di capire chi è predisposto ad avere un tumore o alterazione genetiche e quanto influisce l'abitare nella terra dei Fuochi (dove vengono spesso sversati e incendiati rifiuti ) nelle ...Questo permetterà di capire chi è predisposto ad avere un tumore o alterazione genetiche e quanto influisce l'abitare nella terra dei Fuochi (dove vengono spesso sversati e incendiati rifiuti ) nelle ...