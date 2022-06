Incendi a Roma, Gualtieri sott’accusa. FdI: «Troppi ritardi, l’incapacità del Pd la pagano i romani» (Di giovedì 30 giugno 2022) A Roma è emergenza Incendi. Tra la Capitale e la provincia in due giorni ci sono stati numerosi episodi che hanno creato un forte allarme. Si va dai roghi della Laurentina, a Tor Pagnotta, a Cellulosa, a Casalotti e Tor di Quinto. E il sindaco Gualtieri finisce sott’accusa. «A causa del ritardo del Comune di Roma sugli appalti per il verde pubblico, anche con Gualtieri Roma resta quotidianamente minacciata dagli Incendi». È la denuncia di Fabrizio Ghera capogruppo di FdI alla Regione Lazio, Andrea de Priamo e Lavinia Mennuni consiglieri al Comune di Roma. Incendi a Roma, FdI attacca Gualtieri «Le vaghe promesse del sindaco – dicono – sono già andate in fumo. Continua a non essere ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Aè emergenza. Tra la Capitale e la provincia in due giorni ci sono stati numerosi episodi che hanno creato un forte allarme. Si va dai roghi della Laurentina, a Tor Pagnotta, a Cellulosa, a Casalotti e Tor di Quinto. E il sindacofinisce. «A causa del ritardo del Comune disugli appalti per il verde pubblico, anche conresta quotidianamente minacciata dagli». È la denuncia di Fabrizio Ghera capogruppo di FdI alla Regione Lazio, Andrea de Priamo e Lavinia Mennuni consiglieri al Comune di, FdI attacca«Le vaghe promesse del sindaco – dicono – sono già andate in fumo. Continua a non essere ...

vigilidelfuoco : #Roma, incendi vegetazione: 193 interventi svolti da ieri, 350 #vigilidelfuoco in azione su più fronti. Nelle foto… - vigilidelfuoco : “Un boato tra la sterpaglia in fiamme e il cappello della bombola che vola in aria”. È un rischio per le squadre di… - IosonoScala : RT @CarlodeBlasio1: Alcuni dei cani salvati dalla Polizia nei devastanti incendi di questi giorni a Roma e dintorni. Ci sono anche molti ga… - SecolodItalia1 : Incendi a Roma, Gualtieri sott’accusa. FdI: «Troppi ritardi, l’incapacità del Pd la pagano i romani»… - wbfe : RT @VivoLibera: Tre mesi fa Draghi ed i suoi scagnozzi regalavano cinquanta mezzi dei Vigili del Fuoco ai nazisti ucraini. Oggi i nostri po… -