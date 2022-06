Pubblicità

Saverio50685371 : @Giova2358 @matteosalvinimi L'industria italiana cosa ha fatto in tutto questo tempo? NIENTE mentre noi abbiamo le… - 4ragazzi1D : @l_anna_vr Io per l Olanda Andata e ritorno niente - AndreaF32653400 : @PTommy78 Sull'idolatrarlo e sul permettere siamo d'accordo, ma certe forme ci sono dovunque, e in certi casi assai… - clarissa_gmai : RT @delfavero_d: @La_manina__ 1) Dal G7 ha ottenuto un 'tesoro parliamone', che in europa conta meno di niente dato il ruolo dell'Olanda ed… - delfavero_d : @La_manina__ 1) Dal G7 ha ottenuto un 'tesoro parliamone', che in europa conta meno di niente dato il ruolo dell'Ol… -

EuropaToday

... l'interruzione dei cosiddetti gasdotti di interconnessione versoe Belgio " sarebbe una ... leggi anche Crisi del gas: a che punto è l'Europa e perché non c'è il tetto al prezzo (per ora)...Una grande gioia, un dubbio e una speranza al lumicino: questi sono i tre sentimenti con cui vanno "a riposo" i nostri assi della MotoGp. Marco Bezzecchi trova il primo podio in carriera ine chiude una prima parte di stagione ricca di soddisfazioni. Enea Bastiani potrebbe baciarsi i gomiti (tre successi per un pilota clienti sono un dato eccezionale) ma nelle ultime gare ha perso ... In Olanda niente casco obbligatorio in motorino ancora per 6 mesi L’avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina azzurra è appena iniziata, ma subito per l’ex assistente di Ettore Messina a Milano le cose si fanno serie. Dopo l’amichevole contro la Slovenia di Luk ...Per il Financial Times il Regno Unito avrebbe elaborato un piano in caso di crisi energetica che prevederebbe anche lo stop alle forniture di gas all'Europa.