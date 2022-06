In Nicaragua sono state sciolte 101 organizzazioni non a scopo di lucro, nell’ennesimo tentativo del presidente Daniel Ortega di reprimere il dissenso (Di giovedì 30 giugno 2022) Mercoledì il parlamento del Nicaragua – controllato a larghissima maggioranza dal partito del presidente autoritario Daniel Ortega – ha approvato lo scioglimento di 101 organizzazioni non a scopo di lucro: dal 2018, anno in cui c’erano state varie proteste contro Ortega, Leggi su ilpost (Di giovedì 30 giugno 2022) Mercoledì il parlamento del– controllato a larghissima maggioranza dal partito delautoritario– ha approvato lo scioglimento di 101non adi: dal 2018, anno in cui c’eranovarie proteste contro

Pubblicità

ilpost : In Nicaragua sono state sciolte 101 organizzazioni non a scopo di lucro, nell’ennesimo tentativo del presidente Dan… - IOdonna : C'è una ragione per cui gli slip mestruali creati dalle donne dell'Atelier di WeWorld in Nicaragua sono di colori s… - Guarapela22 : RT @AlexaMargaRevo: Di Cuba ???? e Nicaragua ???? che sono anche atti di guerra. La famiglia di Alex Saab viene inseguita. Ai suoi fratelli, a… - rada_maja : RT @CdT_Online: Maggia, e tutta la valle, sono sotto shock per la morte del 19.enne del Nicaragua. Era giunto in Ticino da piccolo e subito… - CdT_Online : Maggia, e tutta la valle, sono sotto shock per la morte del 19.enne del Nicaragua. Era giunto in Ticino da piccolo… -