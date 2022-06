In Italia armi e soldati dalla NATO. Draghi esegue. (Di giovedì 30 giugno 2022) Sì, è vero, essere membri della NATO comporta evidentemente l’accettazione delle decisioni degli altri. È altresì vero che “gli altri”, all’interno della NATO, siano quasi sempre le labbra del presidente USA del momento e mica per niente ieri Joe Biden ha dichiarato di voler rafforzare la presenza militare NATO in Europa («in ogni ambito: terra, aria e mare»). In arrivo in Italia soldati USA e un sistema di difesa antiaerea. Draghi rassicura: «un assestamento già programmato» Apprendiamo anche che – sempre a proposito del non alimentare il rischio di un’escalation – «8 mila soldati sono di stanza in Italia, pronti, eventualmente fosse necessario» a cui verranno aggiunti «70 soldati americani» e «un sistema di difesa antiaerea», come ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Sì, è vero, essere membri dellacomporta evidentemente l’accettazione delle decisioni degli altri. È altresì vero che “gli altri”, all’interno della, siano quasi sempre le labbra del presidente USA del momento e mica per niente ieri Joe Biden ha dichiarato di voler rafforzare la presenza militarein Europa («in ogni ambito: terra, aria e mare»). In arrivo inUSA e un sistema di difesa antiaerea.rassicura: «un assestamento già programmato» Apprendiamo anche che – sempre a proposito del non alimentare il rischio di un’escalation – «8 milasono di stanza in, pronti, eventualmente fosse necessario» a cui verranno aggiunti «70americani» e «un sistema di difesa antiaerea», come ha ...

