In città scatta l'ordinanza per risparmiare acqua: dall'irrigazione dei giardini al lavaggio delle auto, ecco tutti i divieti (Di giovedì 30 giugno 2022) Siccità Il Comune di Bergamo ha emesso il provvedimento facendo propri i suggerimenti di Uniacque per non sprecare acqua potabile. Innaffiatura dei giardini solo di notte e per non più di 60 minuti, stop al lavaggio di piazzali e veicoli privati, esclusi dal divieto gli autolavaggi. Niente riempimento di vasche da giardino e piscine private.

