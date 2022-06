In arrivo bonus da 550 euro per i lavoratori part-time in aziende private nel corso del 2021 (Di giovedì 30 giugno 2022) Arriva una indennità una tantum pari a 550 euro per quest’anno, per quei i lavoratori dipendenti di aziende private che nel 2021 sono stati titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. A prevederlo un emendamento dei relatori al dl Aiuti, Ubaldo Pagano (Pd) e Alessandro Cattaneo (FI), depositato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera e che sarà approvato tra oggi e domani. Il bonus, viene previsto, sarà erogato dall’Inps nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Non verrà dato a chi, al momento della domanda, sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato, o percettore di Naspi o di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Arriva una indennità una tantum pari a 550per quest’anno, per quei idipendenti diche nelsono stati titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane. A prevederlo un emendamento dei relatori al dl Aiuti, Ubaldo Pagano (Pd) e Alessandro Cattaneo (FI), depositato nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera e che sarà approvato tra oggi e domani. Il, viene previsto, sarà erogato dall’Inps nel limite massimo di spesa di 30 milioni dinel 2022. Non verrà dato a chi, al momento della domanda, sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato, o percettore di Naspi o di ...

