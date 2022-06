Impresa Verani al Mondiale di fondo: l’azzurro è campione del mondo nei 25 km (Di giovedì 30 giugno 2022) Budapest – Inaspettato, sudato, lottato e rifinito di fioretto con la stoccata finale. Dario Verani conquista il titolo Mondiale della 25 chilometri a Budapest, nella gara riservata al fondo, ed entra nella leggenda del nuoto di gran fondo vincendo la maratona delle acque libere, peraltro ultima prova iridata sul bacino. Il ventisettenne di Cecina, allenato da Fabrizio Antonelli per l’Esercito, si impone in 5h02’21?5. Lo scalpo è quello d’autore: battuto il superfavorito francese Axel Raymond. Il parigino ventottenne, già bicampione Mondiale in carica e campione europeo, ha condotto per 24.5 km nuotando da padrone. Poi nel cono finale la magia dell’azzurro, lo scorso anno bronzo europeo nella 5 km vinta, che lo passa a velocità doppia e tocca primo con ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022) Budapest – Inaspettato, sudato, lottato e rifinito di fioretto con la stoccata finale. Darioconquista il titolodella 25 chilometri a Budapest, nella gara riservata al, ed entra nella leggenda del nuoto di granvincendo la maratona delle acque libere, peraltro ultima prova iridata sul bacino. Il ventisettenne di Cecina, allenato da Fabrizio Antonelli per l’Esercito, si impone in 5h02’21?5. Lo scalpo è quello d’autore: battuto il superfavorito francese Axel Raymond. Il parigino ventottenne, già biin carica eeuropeo, ha condotto per 24.5 km nuotando da padrone. Poi nel cono finale la magia del, lo scorso anno bronzo europeo nella 5 km vinta, che lo passa a velocità doppia e tocca primo con ...

