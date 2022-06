Impennata di contagi nel Lazio | D’Amato | ‘Chiederò l’obbligo di mascherina al chiuso’

(Di giovedì 30 giugno 2022) Così tantiin un solo giorno non se ne contavano da marzo. Eppure, martedì scorso la Regioneha dovuto fare i conti con un bollettino ‘nero’ e con oltre 11.000 nuovi casi, a dimostrazione che la pandemia, nonostante le restrizioni da settimane siano sempre meno, esiste ancora, non è stata sconfitta. Il Green Pass sembra essere stato superato, lanon è più obbligatoria, ma vista la situazione attuale, con i casi in aumento in tutta Italia, gli esperti la raccomandano, soprattutto nei luoghi al chiuso o lì dove c’è il rischio assembramenti.che l’assessore alla Sanità del, vorrebbe di nuovo obbligatoria, come ha spiegato al Messaggero.obbligatoria nel(e non solo)? Oggi ci sarà la ...

Balzo deida coronavirus ieri in Emilia - Romagna. Quasi 7mila in regione, di cui oltre 1.200 a ... S ono 6.756 i nuovi casi di positività, un'rispetto agli ultimi giorni in cui ci si ...dei casi in regione Lombardia, a fronte anche di una nuova, forte crescita del numero di ... Il territorio con il minor numero diaccertati è Sondrio, che si ferma a 309 casi.Così tanti contagi in un solo giorno non se ne contavano da marzo. Eppure, martedì scorso la Regione Lazio ha dovuto fare i conti con un bollettino ‘nero’ e con oltre 11.000 nuovi casi, a ...Bordon (Ausl): «Gli ospedali non ne risentono, a Bologna poco meno di 50 ricoverati». Bonacini: «Non vedo emergenze, numeri ancora molto bassi negli ospedali» ...