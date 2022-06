Ilary Blasi, dopo la finale de ‘L’isola dei famosi’ arriva la mazzata | È al centro di una bufera (Di giovedì 30 giugno 2022) Ancora polemiche per Ilary Blasi. Il tutto è accaduto dopo la finale de ‘L’isola dei famosi’, c’è un dettaglio che non è sfuggito Un’edizione molto particolare, che ha raccolto tanti ascolti e di fatto ha legato ancora di più il pubblico televisivo. ‘L’isola dei famosi’ è riuscita nell’obiettivo di trascinare una fetta di telespettatori molto importante, tale da guardare al futuro con grande fiducia. Si, perchè i reality show hanno avuto un momento di flessione nel corso degli ultimi anni, ma alla fine si è riusciti a riprendere in mano le redini della situazione. Il ‘Grande Fratello’, tanto per fare un esempio, ha adottato il sistema del cambio di format legato ai partecipanti. Niente più persone da conoscere all’interno della casa, ma personalità ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 30 giugno 2022) Ancora polemiche per. Il tutto è accadutoladedei, c’è un dettaglio che non è sfuggito Un’edizione molto particolare, che ha raccolto tanti ascolti e di fatto ha legato ancora di più il pubblico televisivo.deiè riuscita nell’obiettivo di trascinare una fetta di telespettatori molto importante, tale da guardare al futuro con grande fiducia. Si, perchè i reality show hanno avuto un momento di flessione nel corso degli ultimi anni, ma alla fine si è riusciti a riprendere in mano le redini della situazione. Il ‘Grande Fratello’, tanto per fare un esempio, ha adottato il sistema del cambio di format legato ai partecipanti. Niente più persone da conoscere all’interno della casa, ma personalità ...

