Il terribile sospetto della Meloni su Salvini e Berlusconi | gira una strana voce

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022) Giorgiaè alla finestra. La leader di Fratelli d'Italia, forte del risultatosua lista alle amministrative, studia da lontano le prossime mosse da fare per poter definire i nuovi assetti nel centrodestra. Di fatto c'è attesa per il vertice del campo moderato per capire quale possa essere la direzione da prendere in vista di due appuntamenti fondamentali: le Regionali in autunno e soprattutto le politiche. Come sappiamo diversi sondaggi danno il centrodestra sopra il 50 per cento una quota importantissima per poter puntare a una vittoria alle politiche. Ma di fatto le spaccature interne minano l'unità dei tre partiti che compongono la coalizione e potrebbero mettere a rischio anche l'unità dei moderati in vista del voto. E così, secondo quanto riporta un retroscena del Corriere, laavrebbe avuto dei dubbi ...