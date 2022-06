Il sindaco di Roma Gualtieri sostiene che la fase critica sui rifiuti è finita (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - La fase più critica legata al problema della raccolta dei rifiuti nella Capitale dopo l'emergenza causata dall'incendio che ha distrutto uno dei due Tmb a Malagrotta "è superata": lo afferma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione in piazza Mazzini del servizio di potenziamento dei servizi di spazzamento e lavaggio strade messo a punto da Ama. "Si era fermato il 50% degli sbocchi - ricorda il sindaco - poi uno dei due Tmb è tornato in funzione ma l'altro, che è più grosso, continua ad essere indisponibile. Riuscire in così poco tempo a trovare degli sbocchi alternativi non è stato semplice. C'è stato un appesantimento - ha sottolineato ancora Gualtieri - perché diverse migliaia di tonnellate di rifiuti ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - Lapiùlegata al problema della raccolta deinella Capitale dopo l'emergenza causata dall'incendio che ha distrutto uno dei due Tmb a Malagrotta "è superata": lo afferma ildi, Roberto, durante la presentazione in piazza Mazzini del servizio di potenziamento dei servizi di spazzamento e lavaggio strade messo a punto da Ama. "Si era fermato il 50% degli sbocchi - ricorda il- poi uno dei due Tmb è tornato in funzione ma l'altro, che è più grosso, continua ad essere indisponibile. Riuscire in così poco tempo a trovare degli sbocchi alternativi non è stato semplice. C'è stato un appesantimento - ha sottolineato ancora- perché diverse migliaia di tonnellate di...

