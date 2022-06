"Il reddito grillino ha disincentivato al lavoro. Ora il Recovery Fund non basta più" (Di giovedì 30 giugno 2022) Una "fotografia" del lavoro attuale in Italia che spazia dal reddito di cittadinanza al Recovery Fund, dalla crisi ucraina alla disoccupazione al Sud: ecco cosa ci ha detto Davide Ferrario, ad di WinTime Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Una "fotografia" delattuale in Italia che spazia daldi cittadinanza al, dalla crisi ucraina alla disoccupazione al Sud: ecco cosa ci ha detto Davide Ferrario, ad di WinTime

Pubblicità

FrancescoBonif1 : 29000 falsi poveri smascherati grazie al lavoro della Guardia di Finanza. 290 milioni di euro tentati di sottrarre… - MauroPetricca : RT @LegaSalvini: IL REDDITO GRILLINO? USATO ANCHE PER COMPRARE LA COCAINA - Ernesto29296958 : RT @AlessioColzani: ? IL #REDDITO DI NULLAFACENZA #GRILLINO? USATO ANCHE PER #COMPRARE LA #COCAINA Il giro di spaccio di cocaina e marijua… - falzare1 : RT @LegaSalvini: ?? ++ Il Giornale: 'Il reddito grillino? Usato anche per comprare la cocaina' ++ Il giro di spaccio di cocaina e marijuana… - donyp00288476 : RT @Noiconsalvini: IL REDDITO GRILLINO? USATO ANCHE PER COMPRARE LA COCAINA -