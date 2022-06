Il principe Carlo ha conosciuto Lilibet: finalmente i dettagli dell’incontro (Di giovedì 30 giugno 2022) Potrà pure essere destinato ad ereditare la corona del Regno Unito, ma il principe Carlo è un nonno amorevole e molto presente per i propri nipoti. In passato è emerso che adora trascorrere del tempo con i tre figli del principe William e di Kate Middleton e durante il Giubileo di Platino tutti hanno potuto vederlo alle prese con il piccolo Louis. Ma per quanto riguarda Archie e Lilibet le cose sono più complicate. I figli del principe Harry e della moglie Meghan Markle, infatti, hanno avuto pochissimi contatti con la Famiglia Reale. Il principe Carlo ha potuto conoscere Archie non appena è nato, ma poco tempo dopo i Sussex si sono trasferiti in California. Si dice che l’erede al trono si impegni in molte videochiamate con i suoi nipoti d’oltreoceano, ma solo di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 giugno 2022) Potrà pure essere destinato ad ereditare la corona del Regno Unito, ma ilè un nonno amorevole e molto presente per i propri nipoti. In passato è emerso che adora trascorrere del tempo con i tre figli delWilliam e di Kate Middleton e durante il Giubileo di Platino tutti hanno potuto vederlo alle prese con il piccolo Louis. Ma per quanto riguarda Archie ele cose sono più complicate. I figli delHarry e della moglie Meghan Markle, infatti, hanno avuto pochissimi contatti con la Famiglia Reale. Ilha potuto conoscere Archie non appena è nato, ma poco tempo dopo i Sussex si sono trasferiti in California. Si dice che l’erede al trono si impegni in molte videochiamate con i suoi nipoti d’oltreoceano, ma solo di ...

Pubblicità

SBarutta : @NickWhithorn Quando ho visto la notizia ho pensato, i Mafiosi devono comperare immobili per ricicare i soldi, se s… - qui_finanza : Scandalo a corte: Carlo nei guai per uno strano giro di soldi - chacharliecha : RT @RotaryItalia: Il Presidente del #Rotary Shekhar Mehta in occasione del recente incontro #CHOGM2022 consegna a S.A.R. Carlo, Principe di… - FMulimira : RT @RotaryItalia: Il Presidente del #Rotary Shekhar Mehta in occasione del recente incontro #CHOGM2022 consegna a S.A.R. Carlo, Principe di… - RotaryItaly : RT @RotaryItalia: Il Presidente del #Rotary Shekhar Mehta in occasione del recente incontro #CHOGM2022 consegna a S.A.R. Carlo, Principe di… -