Il primo Duca di Benevento torna al Teatro Romano per la rievocazione storica longobarda (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – tornano in città i Longobardi. La nuova invasione è fissata per il 10 e l'11 settembre con acquartieramento delle truppe presso il Teatro Romano. L'appuntamento è stato definito oggi nel corso di una Conferenza Stampa presso la struttura monumentale del quartiere Triggio a cura di Benevento longobarda, l'Associazione impegnata in rievocazione storiche che da anni ha riportato nelle piazze e nelle strade di Benevento e di molti centri l'epopea di una dominazione che si è sviluppata per cinque secoli tra il 570 e il 1070. L'Associazione presenterà una performance dal titolo: "Il primo Duca" fino alla fondazione del Ducato. Secondo il consolidato format delle ...

