Il piano per liberare (di nuovo) Roma dai rifiuti (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - I cassonetti strabordano. Non c'è più spazio per i rifiuti. Cosi' la sporcizia invade strade e marciapiedi. Il cattivo odore si diffonde nel caldo della Capitale colpita anche da diversi incendi. Da Prati a Borgo Sant'Angelo, dall'Aurelia a Ostiense: Roma è sepolta dalla spazzatura. "Dovreste venire ogni giorno a pulire. Io pago le tasse" sbotta un cittadino nel rivolgersi al sindaco di Roma. "Ci rivedremo tra un mese" per valutare cosa è stato fatto, ribatte Roberto Gualtieri che promette un cambio rotta. Così parte il piano 'speciae' per pulire la citta' presentato stamattina in piazza Mazzini. Nuovi mezzi, 88 spazzatrici, e 53 assunzioni in Ama - 655 quelle totali entro fine anno - a partire da oggi per lavare strade e marciapiedi. Un servizio 'speciae' che si aggiunge all'ordinaria attività. Al lavoro ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - I cassonetti strabordano. Non c'è più spazio per i. Cosi' la sporcizia invade strade e marciapiedi. Il cattivo odore si diffonde nel caldo della Capitale colpita anche da diversi incendi. Da Prati a Borgo Sant'Angelo, dall'Aurelia a Ostiense:è sepolta dalla spazzatura. "Dovreste venire ogni giorno a pulire. Io pago le tasse" sbotta un cittadino nel rivolgersi al sindaco di. "Ci rivedremo tra un mese" per valutare cosa è stato fatto, ribatte Roberto Gualtieri che promette un cambio rotta. Così parte il'speciae' per pulire la citta' presentato stamattina in piazza Mazzini. Nuovi mezzi, 88 spazzatrici, e 53 assunzioni in Ama - 655 quelle totali entro fine anno - a partire da oggi per lavare strade e marciapiedi. Un servizio 'speciae' che si aggiunge all'ordinaria attività. Al lavoro ...

