Il Napoli rinnova Meret ma mette gli occhi su un altro portiere della Nazionale

camila_healing : RT @davide_luise: Alex #Meret rinnova con il #Napoli fino al 2027. Per la squadra e per questo ragazzo bisogna accogliere la notizia come… - occhio_notizie : #Mertens potrebbe lasciare il #Napoli, e spunta l'opzione #Correa dall'#Inter - davide_luise : Sicuramente è addio con #Ospina (ma questa non è una novità). Il portiere ha comunicato di lasciare a fine stagione… - DiegoRi36248589 : CALCIOMERCATO - #Napoli, #Meret rinnova. #Gollini possibile secondo. - Diego31883 : CALCIOMERCATO - #Napoli, #Meret rinnova. #Gollini possibile secondo. -

Calciomercato: Koulibaly non rinnova e potrebbe essere ceduto questa estate. Il Chelsea sarebbe pronto alla maxi offerta per il difensore Il Napoli e Kalidou Koulibaly non hanno ancora trovato l'accordo per ...Tiene banco in casa Napoli il rinnovo di Mertens, che per ora non arriva: in caso di addio c'è l'idea Correa dell'Inter per sostituirlo ...Un anno fa la Fiorentina riuscì a prolungare il contratto di Nikola Milenkovic anche per l'assenza di offerte particolarmente allettanti, dato che a farsi avanti in ...