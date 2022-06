‘Il mondo e l’Italia dopo la guerra’, il 22 luglio Conferenza UpLodi (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘Il mondo e l’Italia dopo la guerra in Ucraina”. E’ su questo tema che il prossimo 22 luglio rappresentanti delle istituzioni, accademici e imprenditori saranno chiamati ad offrire il loro contributo al dibattito internazionale nel quadro dell’iniziativa del Forum internazionale UpLodi organizzata da Appia Institute nell’Auditorium Banco Bpm Tiziano Zalli a Lodi. I lavori si apriranno alle 9.30 con i saluti istituzionali di Fabrizio Santantonio, Presidente Provincia di Lodi, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Andrea Furegato, Sindaco di Lodi e Edoardo Ginevra, CFO Banco BPM. Seguiranno le riflessioni introduttive di Francesco Sisci, Presidente Appia Institute, quindi, nel corso del primo panel, “L’Economia globale dopo il conflitto” il Prof. Francesco ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘Illa guerra in Ucraina”. E’ su questo tema che il prossimo 22rappresentanti delle istituzioni, accademici e imprenditori saranno chiamati ad offrire il loro contributo al dibattito internazionale nel quadro dell’iniziativa del Forum internazionaleorganizzata da Appia Institute nell’Auditorium Banco Bpm Tiziano Zalli a Lodi. I lavori si apriranno alle 9.30 con i saluti istituzionali di Fabrizio Santantonio, Presidente Provincia di Lodi, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Andrea Furegato, Sindaco di Lodi e Edoardo Ginevra, CFO Banco BPM. Seguiranno le riflessioni introduttive di Francesco Sisci, Presidente Appia Institute, quindi, nel corso del primo panel, “L’Economia globaleil conflitto” il Prof. Francesco ...

