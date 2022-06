Il Ministro Bonetti incontra Istituzioni e Terzo Settore il 5 Luglio a Padula (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPadula (Sa) – “Comunità Educanti” è il titolo dell’incontro che si svolgerà Martedì 5 Luglio 2022 alle ore 18,30 presso la Corte della Spezieria della Certosa di San Lorenzo a Padula e a cui prenderà parte Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. L’evento, organizzato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dal Comune di Padula e dalle Cooperative Sociali “Tertium Millennium”, “Il Sentiero” e “L’Opera di un Altro” è una conversazione a più voci sulla rete delle comunità educanti, sulle politiche integrate e sulle progettualità messe in campo per il benessere sociale ed educativo dei minori. Dopo i saluti di Michela Cimino Sindaca del Comune di Padula, di Tommaso Pellegrino Consigliere regionale nonché Presidente del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Comunità Educanti” è il titolo dell’incontro che si svolgerà Martedì 52022 alle ore 18,30 presso la Corte della Spezieria della Certosa di San Lorenzo ae a cui prenderà parte Elena, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. L’evento, organizzato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dal Comune die dalle Cooperative Sociali “Tertium Millennium”, “Il Sentiero” e “L’Opera di un Altro” è una conversazione a più voci sulla rete delle comunità educanti, sulle politiche integrate e sulle progettualità messe in campo per il benessere sociale ed educativo dei minori. Dopo i saluti di Michela Cimino Sindaca del Comune di, di Tommaso Pellegrino Consigliere regionale nonché Presidente del ...

Pubblicità

allegra134 : Bonetti: “Adesso basta litigi, la bussola del centro è il metodo Draghi” https:// Brava, b rava, brava un ottimo mi… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Bonetti: “Adesso basta litigi, la bussola del centro è il metodo Draghi” 'Riformismo, Europa, diritti, impresa: c’è un… - francescagraz1 : Bonetti: “Adesso basta litigi, la bussola del centro è il metodo Draghi” 'Riformismo, Europa, diritti, impresa: c’… - ilfoglio_it : 'Riformismo, Europa, diritti, impresa: c’è un’agenda, usiamola per avanzare e non per bloccare il paese'. Parla il… - AgenPolitica : SAN CIPRIANO PICENTINO. IL MINISTRO BONETTI CON IL SINDACO ALFANO PER RICORDARE NILDE IOTTI -