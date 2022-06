Il Milan femminile Under 17 è campione d’Italia! Battuta la Juve in finale (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Milan vince un altro campionato dopo il trionfo dell'Under 15: l'Under 17 femminile ha battuto in finale la Juventus per 3-0 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilvince un altro campionato dopo il trionfo dell'15: l'17ha battuto inlantus per 3-0

JuventusFCYouth : Lo splendido cammino dell'#Under17 femminile si chiude in finale con una sconfitta per 3-0 contro il Milan. Compli… - FanClubCH : RT @acmilanyouth: Campionato U17 femminile | Final Four, Semifinale ? Milan-Pink Sport Time 7-0 ?? 20' e 10'st Rossi ?? 36' e 26'st Sperd… - MilanPress_it : #Milan Femminile, arriva #Asllani - IlCavMilanista : Credo non mi perderò nemmeno un minuto di Milan Femminile quest'anno - domenickodg : @Osatsanotnas @tcarapezza Sbam, subito primo@colpo ufficiale: asllani nuova giocatrice milan femminile ?? -