Il lavoro ibrido entra nell’Oxford English Dictionary

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ogni anno, i dizionari decidono di aggiornare le loro voci con parole ed espressioni, una pratica affascinante perché si tratta di scelte che riflettono inevitabilmente il tempo in cui viviamo. L’Oxford(EOD) – dizionario storico della lingua inglese antica e moderna – ha recentemente aggiornato la definizione diper includere l’espressione “”. Questa è la descrizione: Of employment, education, etc.: providing flexible models for working or learning, specifically by using digital communications technology to allow effective remote access and home working as an alternative to or in combination with traditional office or teaching environments. Dell’occupazione, dell’istruzione, ecc.: fornire modelli flessibili per ilo l’apprendimento, in ...