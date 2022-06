Il decreto Pnrr 2 è legge: tutte le novità per la Pubblica amministrazione (Di giovedì 30 giugno 2022) 36/2022) è stato convertito in legge con il voto favorevole della Camera il 29 giugno 2022 e Pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 150. Ecco le principali novità che interessano la ... Leggi su funzionepubblica.gov (Di giovedì 30 giugno 2022) 36/2022) è stato convertito incon il voto favorevole della Camera il 29 giugno 2022 eto lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale n. 150. Ecco le principaliche interessano la ...

Pubblicità

MiTE_IT : È stato emanato il decreto che dà attuazione all’Investimento 4.4 (M2C4) del #PNRR, strategico nel favorire il rius… - robersperanza : Con la pubblicazione in gazzetta del decreto di riforma dell’assistenza territoriale tutti gli obiettivi del PNRR S… - Agenzia_Ansa : Biliardini salvi negli stabilimenti e nelle sale giochi di tutta Italia. Non serviranno verifiche e nulla osta. Pas… - CMezzanego : RT @FunzPub: ??Il decreto #Pnrr2 è legge: tutte le novità per la Pubblica amministrazione. Dal portale #InPA alla mobilità, dai nuovi profi… - CMezzanego : RT @AnciLiguria: ??Decreto #Pnrr bis: la nota di lettura @comuni_anci, contenente le disposizioni di maggior interesse per Comuni e Città me… -