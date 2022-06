Il cuneo salino nel Po minaccia il 30% dell'agroalimentare Made in Italy (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - La siccità con il mare che entra nel Po facendo avanzare nelle aree interne il cuneo salino minaccia il 30% dell'agroalimentare Made in Italy prodotto nel bacino della Pianura Padana e la metà dell'allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti in relazione all'ultima ondata di caldo e siccità che stringe d'assedio l'Italia con 19 città da bollino rosso e il mare avanzato nel Delta del Po per una lunghezza record di 30 chilometri. Siamo di fronte a un impatto devastante sulle produzioni nazionali che fanno segnare cali del 45% per il mais e i foraggi che servono all'alimentazione degli animali, meno 20% per il latte nelle stalle con le mucche stressate ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - La siccità con il mare che entra nel Po facendo avanzare nelle aree interne ilil 30%inprodotto nel bacinoa Pianura Padana e la metà'allevamento che danno origine alla food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. È l'allarme lanciato dalla Coldiretti in relazione all'ultima ondata di caldo e siccità che stringe d'assedio l'Italia con 19 città da bollino rosso e il mare avanzato nel Delta del Po per una lunghezza record di 30 chilometri. Siamo di fronte a un impatto devastante sulle produzioni nazionali che fanno segnare cali del 45% per il mais e i foraggi che servono all'alimentazione degli animali, meno 20% per il latte nelle stalle con le mucche stressate ...

