Il Cartier di Tom Cruise è la prova che un classico può essere cool

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 giugno 2022)è sinonimo di gran lusso. Eppure alcuni dei super classici della casa della pantera possono esser allacciati al polso per meno di 10.000 euro. Lo sa bene Tom, in tour per promuovere il suo ultimo film, Top Gun: Maverick. L'attore si conferma infatti grande fan della bella orologeria – come già dimostrato in occasione della prima della pellicola, fuori concorso al Festival di Cannes – tornando a sfoggiare undi gran successo: il Santos de. Santos deCreato a'inizio del secolo scorso da Louisper esaudire il desiderio del suo amico, il celebre aviatore brasiliano Alberto Santos Dumont di poter leggere l'ora anche in volo, il Santos denon è solo il primo modello maschile da polso, ma dal 1904 è per una della massime ...