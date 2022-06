Il caldo non molla la presa, venerdì bollino rosso a Palermo, Messina e Catania: picchi di 40 gradi (Di giovedì 30 giugno 2022) Il mese di luglio si aprirà con il caldo intenso in Sicilia, la fiammata africana continuerà a coinvolgere le aree dell’isola portando temperature elevate con picchi di 40 gradi. La protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta per rischio incendi nella provincia di Caltanissetta, mentre Palermo, Messina e Catania saranno da bollino rosso per il rischio di ondate di calore. Il bollettino sarà valido dalla mezzanotte del 1° luglio e per le successive 24 ore. La situazione meteo, perché tutto questo caldo? Il promontorio anticiclonico posizionato sull’Europa centro-orientale favorirà condizioni di tempo stabile, mentre una saccatura porta i suoi effetti nei settori sud-occidentali del continente. Questa situazione ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 30 giugno 2022) Il mese di luglio si aprirà con ilintenso in Sicilia, la fiammata africana continuerà a coinvolgere le aree dell’isola portando temperature elevate condi 40. La protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta per rischio incendi nella provincia di Caltanissetta, mentresaranno daper il rischio di ondate di calore. Il bollettino sarà valido dalla mezzanotte del 1° luglio e per le successive 24 ore. La situazione meteo, perché tutto questo? Il promontorio anticiclonico posizionato sull’Europa centro-orientale favorirà condizioni di tempo stabile, mentre una saccatura porta i suoi effetti nei settori sud-occidentali del continente. Questa situazione ...

