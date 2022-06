Ignazio Moser pronto ad incontrare i fan | annuncia un nuovo evento VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 giugno 2022)unperi fan: ecco tutti i dettagli e dovelo sportivonegli ultimi mesi è stato super impegnato con il format Isola Party. Quest’annoinsieme a Valentina Barbieri hanno condotto il format andato in onda su Mediaset Infinity in occasione dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Il buonanche in questa nuova avventura è riuscito a brillare ed ammaliare milioni di telespettatori che l’hanno seguito, puntata dopo puntata. Dalla partecipazione ai reality show, come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi,è riuscito a crearsi una carriera molto variegata. Negli anni sta spaziando dal ruolo ...