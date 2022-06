I funerali di Leonardo Del Vecchio al palaLuxottica. FOTO (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi l'ultimo saluto all'imprenditore morto il 27 giugno all'età di 87 anni. Benetton: "Il futuro continuerà con lui". D'Incà: "Un esempio per tutti gli imprenditori". La moglie ai dipendenti: "Sarà sempre con voi" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi l'ultimo saluto all'imprenditore morto il 27 giugno all'età di 87 anni. Benetton: "Il futuro continuerà con lui". D'Incà: "Un esempio per tutti gli imprenditori". La moglie ai dipendenti: "Sarà sempre con voi"

Pubblicità

mattinodipadova : RT @CorriereAlpi: [STREAMING] Agordo, i funerali di Leonardo del Vecchio: la diretta - infoitinterno : Leonardo Del Vecchio, i funerali oggi alle 11.30. Operai, imprenditori e concittadini in fila per l'ultimo sal - infoitinterno : Leonardo Del Vecchio: parenti, amici e dipendenti Luxottica ai funerali - qn_carlino : Leonardo Del Vecchio, oggi i funerali. I lavoratori: 'Non ti dimenticheremo mai' - marcodarin : RT @CorriereAlpi: [STREAMING] Agordo, i funerali di Leonardo del Vecchio: la diretta -