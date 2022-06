Hyundai Ioniq 6 | un pò berlina un pò coupé E 100% elettrica – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 giugno 2022)toglie i veli alla6,a trazionedal design estremamente sinuoso e aerodinamico. “6 mostra un’emotiva convergenza tra funzionalità ed estetica”, spiega in una nota ufficiale SangYup Lee, Executive Vice President and Head ofDesign Center: “Il distintivo design streamline è il risultato della cooperazione stretta tra ingegneri e designer, con un’attenzione quasi ossessiva al dettaglio e ponendo al centro i valori dei clienti. Abbiamo creato6 come ambiente accogliente pensato per le persone, capace di offrire a tutti uno spazio piacevole e personalizzato”. Ispirata alla concept EVProphecy, la vettura vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica bassissimo, ...