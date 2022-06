Hugh Grant sarà Zeus nell’epopea mitologica per Netflix (Di giovedì 30 giugno 2022) Hugh Grant (The Undoing), entra nel cast insieme ad Aurora Perrineau nell’epopea mitologica di Charlie Covell Kaos per Netflix, che entrerà in produzione entro la fine dell’estate. Che tipo di serie sarà quella con Hugh Grant? La serie è annunciata come una versione audace, cupamente comica e contemporanea della mitologia greca, esplorando l’amore, il potere e la vita negli inferi. Niente è sacro nell’audace reinvenzione dei miti greci da parte di Covell (pensa alle tute da ginnastica non alle toghe), tranne il tradimento e l’arroganza di un gruppo di divinità incostanti e le loro macchinazioni cosmiche… Alcune cose non cambiano mai. Il cast Oltre a Hugh Grant sono confermati nel cast della serie anche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022)(The Undoing), entra nel cast insieme ad Aurora Perrineaudi Charlie Covell Kaos per, che entrerà in produzione entro la fine dell’estate. Che tipo di seriequella con? La serie è annunciata come una versione audace, cupamente comica e contemporanea della mitologia greca, esplorando l’amore, il potere e la vita negli inferi. Niente è sacro nell’audace reinvenzione dei miti greci da parte di Covell (pensa alle tute da ginnastica non alle toghe), tranne il tradimento e l’arroganza di un gruppo di divinità incostanti e le loro macchinazioni cosmiche… Alcune cose non cambiano mai. Il cast Oltre asono confermati nel cast della serie anche ...

