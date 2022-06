Hugh Grant è Zeus nella serie Netflix sulla mitologia greca: primi dettagli su cast e trama (Di giovedì 30 giugno 2022) Hugh Grant è entrato a far parte del cast di KAOS, la serie Netflix che rielegge la mitologia greca in chiave moderna e comica. L’attore si aggiunge a un folto cast composto da Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) e David Thewlis (The Sandman). La serie è sviluppata da Charlie Covell, sceneggiatore di The End of The F***ing World. “Nulla è sacro nell’audace reinvenzione dei miti greci da parte di Covell (pensa alle tute da ginnastica non alle toghe)”, si legge nella sinossi sul Deadline , “tranne il tradimento e l’arroganza di un gruppo di divinità incostanti e le loro macchinazioni cosmiche.” Secondo Deadline, Hugh Grant interpreterà uno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)è entrato a far parte deldi KAOS, lache rielegge lain chiave moderna e comica. L’attore si aggiunge a un foltocomposto da Janet McTeer (Ozark), Cliff Curtis (Fear the Walking Dead) e David Thewlis (The Sandman). Laè sviluppata da Charlie Covell, sceneggiatore di The End of The F***ing World. “Nulla è sacro nell’audace reinvenzione dei miti greci da parte di Covell (pensa alle tute da ginnastica non alle toghe)”, si leggesinossi sul Deadline , “tranne il tradimento e l’arroganza di un gruppo di divinità incostanti e le loro macchinazioni cosmiche.” Secondo Deadline,interpreterà uno ...

