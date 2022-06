Hoeness: ‘Il Barcellona può risparmiarsi altre offerte, Lewandowski non lascia il Bayern’ | Mercato (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 23:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di CalcioMercato.com: Uli Hoeness, ex presidente del Bayern Monaco, parla a Sky Deutschland dell’acquisto di Sadio Mané e della possibile cessione di Robert Lewandowski al Barcellona: “Mané non l’abbiamo preso per dimostrare qualcosa agli altri, ma per rafforzare la nostra squadra. Quando è diventato chiaro che una mossa era possibile, eravamo tutti entusiasti. Non c’è nessun contro a questo trasferimento al Bayern”. GNABRY – “So che ha ricevuto un’ottima offerta dal club, ora tocca a lui prendere una decisione sul rinnovo”. Lewandowski – “Per come stanno le cose a Monaco e da quello che ho sentito in diverse conversazioni, il Barcellona può ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-29 23:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: Uli, ex presidente del Bayern Monaco, parla a Sky Deutschland dell’acquisto di Sadio Mané e della possibile cessione di Robertal: “Mané non l’abbiamo preso per dimostrare qualcosa agli altri, ma per rafforzare la nostra squadra. Quando è diventato chiaro che una mossa era possibile, eravamo tutti entusiasti. Non c’è nessun contro a questo trasferimento al Bayern”. GNABRY – “So che ha ricevuto un’ottima offerta dal club, ora tocca a lui prendere una decisione sul rinnovo”.– “Per come stanno le cose a Monaco e da quello che ho sentito in diverse conversazioni, ilpuò ...

