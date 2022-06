Guerra Russia-Ucraina, Papa: “Aggressione crudele e insensata”. Primo cargo di grano da Berdiansk. Londra: “Ritirarsi prima di essere accerchiati” (Di giovedì 30 giugno 2022) Putin alla Nato: «Risponderemo al dispiegamento di truppe». Estonia: «Sorpresa in arrivo per Svezia e Finlandia» Leggi su lastampa (Di giovedì 30 giugno 2022) Putin alla Nato: «Risponderemo al dispiegamento di truppe». Estonia: «Sorpresa in arrivo per Svezia e Finlandia»

Pubblicità

GiovaQuez : Dice Toni che quanto accaduto al centro commerciale di Kremenchuk è parte di quelle vittime collaterali che ci sono… - DantiNicola : Una polemica tutta inscenata in casa #M5S. #Conte che attacca #Draghi con #DiBattista, direttamente dalla Russia, a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - elisaangelini62 : RT @Tarallucci_Vino: 50000 civili curdi uccisi dall’esercito Turco. Ma per fare guerra alla Russia nessun problema a passarci sopra… ecco s… - RobiPeter5 : @la_kuzzo Non ci sono filorussi,ci sono solo solo pacifisti che non tollerano questa guerra per procura tra States e Russia tramite Ucraina. -