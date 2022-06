«Grazie per aver pensato a me come moderno ‘Virgilio‘ nel mondo della tv. Spaccherai» ha scritto la conduttrice tv su Instagram (Di giovedì 30 giugno 2022) Subito all’opera. Chiara Ferragni non perde tempo. La co-conduttrice di Sanremo 2023 ha già iniziato a lavorare al Festival. come? Chiedendo consigli a chi ha già vissuto l’emozione del palco dell’Ariston: Simona Ventura. La conduttrice, infatti, è stata la padrona di casa nell’edizione del 2004. E, sicuramente, saprà dara qualche consiglio all’imprenditrice digitale che affiancherà Amadeus nella prima e nell’ultima serata del prossimo festival. Chiara Ferragni ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 giugno 2022) Subito all’opera. Chiara Ferragni non perde tempo. La co-di Sanremo 2023 ha già iniziato a lavorare al Festival.? Chiedendo consigli a chi ha già vissuto l’emozione del palco dell’Ariston: Simona Ventura. La, infatti, è stata la padrona di casa nell’edizione del 2004. E, sicuramente, saprà dara qualche consiglio all’imprenditrice digitale che affiancherà Amadeus nella prima e nell’ultima serata del prossimo festival. Chiara Ferragni ...

