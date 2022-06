Gratta e vinci da 500mila euro rubato | tabaccaio condannato a 5 anni

Pubblicità

Ilrubato, la fuga, l'arresto. Cinque anni di carcere e 3200 euro di multa: è la condanna emessa dal giudice di Napoli Emilia Di Palma nei confronti di Vincenzo Scutellaro , il 58enne ...Cinque anni di carcere e 3200 euro di multa : tanto dovrà scontare Vincenzo Scutellaro , il 58enne condannato per aver rubato unda 500 mila euro a una 69enne, nella tabaccheria di via Materdei, a Napoli, il 2 settembre 2021. A deciderlo è il giudice di Napoli Emilia Di Palma al termine di un processo celebrato ...(Adnkronos) – E’ stato condannato a 5 anni di reclusione e al pagamento di 3.200 euro di multa Gaetano Scutellaro, il 58enne accusato di aver rubato un “gratta e vinci” da 500mila euro ad una anziana ...La sentenza del giudice di Napoli sulla vicenda "tragicomica" che ha come protagonista Gaetano Scutellaro, il 58enne che nel settembre del 2021 rubò il biglietto vincente ad un'anziana cliente per poi ...