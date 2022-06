Gran Bretagna | la casa reale “spreme” i sudditi nonostante la crisi A Buckingham palace 100 milioni di fondi pubblici + 17%

(Di giovedì 30 giugno 2022) Imbarazzi, sui media e a corte, per la pubblicazione dei conti del bilancio annuale del cosiddetto Fondo Sovrano – ossia degli stanziamenti sovvenzionati con denaro dei contribuenti britannici per le spese e i rimborsi destinati alla famigliasaliti a livello record. Mentre le famiglie britanniche sono alle prese con un drammatico calo del potere d’acquisto innescato da un’inflazione ormai al di sopra del 9% i costiper il mantenimento diWindsor sono saliti per la prima volta oltre la soglia psicologica dei 100di sterline (116di euro), il 17% in più dell’anno precedente. La Royal Family “è molto consapevole” dell’aumento del costo della vita della gente, ha messo le mani avanti un portavoce del palazzo, durante il briefing alla stampa che ha preceduto la ...

