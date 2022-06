GP Gran Bretagna | l' anteprima | tra efficienza energetica ed aerodinamica

(Di giovedì 30 giugno 2022) C'è un'evidenza chiara e netta, che viene fuori dalle prime nove gare di questo mondiale. Ed è quella che, per vincere, serve essere perfetti. Questa Ferrari , seppur velocissima, perfetta non lo è ...

Se il tema della vigilia è quello della perfezione, i contenuti del GP dinella storica Silverstone saranno relativi alla parola d'ordine di questo fine settimana, che sarà una soltanto:...Charles Leclerc punta sul feeling con Silverstone per riaccendere la Ferrari. Domenica prossima si corre ilPremio di, con la Rossa a cercare un successo che manca da sei gare: da Imola in poi, c'è stato un dominio Red Bull, con cinque vittorie di Max Verstappen e una - a Montecarlo - di Sergio Perez. ...(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Charles Leclerc punta sul feeling con Silverstone per riaccendere la Ferrari. Domenica prossima si corre il Gran Premio ...Sul circuito di Silverstone, pista molto indicata per esaltare le doti delle F1 2022, la sfida tecnica è quella rappresentata dalla ricerca di una doppia efficienza, quella energetica e quella aerodin ...