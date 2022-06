Governo: Orlando, 'nessuno ha interesse a farlo cadere' (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il Governo "dico che regge, credo che nessuno abbia interesse a farlo cadere in questo momento anche se ognuno ha interesse a caratterizzarsi di più. Dovremo gestire questa contraddizione che sarà crescente nel corso dei prossimi mesi“. Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il"dico che regge, credo cheabbiain questo momento anche se ognuno haa caratterizzarsi di più. Dovremo gestire questa contraddizione che sarà crescente nel corso dei prossimi mesi“. Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il ministro del Lavoro, Andrea

Pubblicità

MorteroFrances1 : @ardigiorgio Chiedetevi perché questo Orlando non a mai vinto le elezioni e sempre al governo dai tempi di letta co… - Crabb19563047 : @Enrico__Costa dall'alto. Bisogna lavorarci ed è necessaria una forte volontà politica. Una riforma dell'esecuzione… - andreaTornix : RT @FIMCislStampa: #Benaglia:bene decreto approvato dal Governo su “lavoro trasparente”, afferma il diritto dei lavoratori non standard ad… - brunkkk : Tranquilla Francesca; oggi c'è il ministro Orlando, del governo dei migliori. Risolverà i problemi del sud. #lariachetira - ilDifforme : Il ministro del Lavoro commenta le elezioni: «Prospettive del centrosinistra sono positive, riformismo e no ai veti… -