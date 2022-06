Governo, ok a nuovi interventi da 3 miliardi per calmierare i rincari di luce e gas. Diventa operativo il bonus sociale “in vigore” da 3 mesi (Di giovedì 30 giugno 2022) Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ai disegni di legge sul rendiconto e l’assestamento di bilancio. Un primo decreto era stato messo a punto la scorsa settimana ma poi bloccato per alcuni ripensamenti del Governo. La nuova versione abbassa leggermente gli stanziamenti che scendono da 3,27 a 3,04 miliardi di euro. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, anche per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Gli oneri di sistema sono la voce della bolletta elettrica che include le somme destinate per la copertura di costi per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ai disegni di legge sul rendiconto e l’assestamento di bilancio. Un primo decreto era stato messo a punto la scorsa settimana ma poi bloccato per alcuni ripensamenti del. La nuova versione abbassa leggermente gli stanziamenti che scendono da 3,27 a 3,04di euro. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, anche per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Gli oneri di sistema sono la voce della bolletta elettrica che include le somme destinate per la copertura di costi per ...

